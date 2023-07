Van der Sar | l' ultimo aggiornamento | Non è in pericolo di vita

(Di martedì 11 luglio 2023) Edwin Van der Sar è ricoverato dal 7 luglio scorso in terapia intensiva, colpito da una emorragia celebrale. L'ex portiere della Juventus , che ha giocato in Italia dal 1999 al 2001 è stato colto da ...

EdwinSar è ricoverato dal 7 luglio scorso in terapia intensiva, colpito da una emorragia celebrale. L'ex portiere della Juventus , che ha giocato in Italia dal 1999 al 2001 è stato colto da un ...Buone, ottime notizie dalla Croazia. A riportarle è AnnemarieKesteren, moglie di EdwinSar . "È ancora in terapia intensiva, ma le sue condizioni sono stabili", fa sapere tramite il web. Passato il peggio, per il portiere ex Ajax , Juventus e Manchester United e attuale dg dei ...MathieuPoel ha poi inscenato uno strano attacco insieme al rivale di sempre WoutAert, un'azione senza una precisa logica tattica e che è evaporata dopo qualche chilometro. Bilbao, tappa ...

