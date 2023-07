Van der Sar | la moglie | “Edwin non è in pericolo di vita”

(Di martedì 11 luglio 2023) Van der Sar, ex portiere dell’Ajax, il 7 luglio scorso ha subito un’emorragia cerebrale mentre si trovava in vacanza. Oggi la, attraverso un tweet diffuso dal club olandese, ha dato aggiornamenti sulla situazione del marito: “è ancora nel reparto di terapia intensiva, ma è stabile. Non è indi. Ogni volta che lo visitiamo, è comunicativo. Dobbiamo aspettare pazientemente per vedere come si svilupperà la sua situazione”. SportFace.

Poel eAert lasciano il gruppo maglia gialla e si lanciano all'inseguimento dei battistrada. Hanno gambe e coraggio. Ai - 40 il gruppo al comando resta in 12 con un vantaggio di 2'32" sui ...MATHIEUPOEL 5. La scelta di staccarsi senza troppe pretese a una quarantina di chilometri dall'arrivo, dopo aver addirittura tirato a tutta per cercare (evidentemente) di riportare sotto ...WoutAert e MathieuPoel hanno provato a riaccenderlo, si sono fatti qualche chilometro in avanscoperta pensando fosse facile riprendere due minuti abbondanti alla fuga. Non è facile ...

