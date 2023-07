Van der Sar | la moglie annuncia | “Condizioni stabili | non è in pericolo di vita”

(Di martedì 11 luglio 2023) Migliorano ledi Van der Sar dopo l’emorragia cerebrale, l’annuncio della: “Non è indi”. Ledi Edwin Van der Sar hanno tenuto in apprensione il mondo intero dopo l’annuncio dell’emorragia cerebrale settimana scorsa mentre si trovava in vacanza in Croazia. L’ex portiere tra le altre, della Juventus e del Manchester United è stato ricoverato in terapia intensiva ma nelle ultime ore è arrivato l’annuncio dellaAnnamarie sul miglioramento delledel marito. L’aggiornamento delledi Van der Sar Di seguito le parole delladell’ex portiere olandese pubblicate sull’account Twitter dell’Ajax. Edwin è ancora in terapia intensiva, ma risulta stabile e non è in ...

MathieuPoel ha poi inscenato uno strano attacco insieme al rivale di sempre WoutAert, un'azione senza una precisa logica tattica e che è evaporata dopo qualche chilometro. Bilbao, tappa ...L'Ajax su Twitter: "Dobbiamo aspettare pazientemente per vedere come si evolve la sua situazione". (FILES) Ajax Amsterdam CEO EdwinSar gives an interview to Agence France - Presse (AFP) at the Johan Cruijff ArenA in Amsterdam on February 12, 2019. Former Netherlands goalkeeper EdwinSar is in intensive care in ...Un buono anche se piccolo segnale da EdwinSar , ex portiere di Ajax e Juventus ricoverato il 7 luglio dopo un'emorragia cerebrale che l'ha colpito mentre si trovava in vacanza . Martedì la moglie, attraverso un tweet diffuso dal club ...

Buone notizie sulle condizioni di Edwin Van der Sar. L'ex portiere della Juventus, attualmente dg dell'Ajax, non è in pericolo di vita. Lo ha comunicato lo ...TOUR DE FRANCE - Van Aert alza bandiera bianca e spiega come non aveva proprio le gambe per entrare nella fuga di giornata e cercare la vittoria di tappa.