Van der Saar è fuori pericolo ma resta in terapia intensiva

EdwinSaar non è più in pericolo di vita, ma resta ricoverato in terapia intensiva in ospedale dopo un'emorragia cerebrale che lo ha colpito nei giorni scorsi, ha fatto sapere il club olandese dell'...EdwinSar è ricoverato dal 7 luglio scorso in terapia intensiva, colpito da una emorragia celebrale. L'ex portiere della Juventus , che ha giocato in Italia dal 1999 al 2001 è stato colto da un ...Buone, ottime notizie dalla Croazia. A riportarle è AnnemarieKesteren, moglie di EdwinSar . "È ancora in terapia intensiva, ma le sue condizioni sono stabili", fa sapere tramite il web. Passato il peggio, per il portiere ex Ajax , Juventus e Manchester United e attuale dg dei ...

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Edwin van der Saar non è più in pericolo di vita, ma resta ricoverato in terapia intensiva in ospedale dopo un'emorragia cerebrale che lo ha colpito nei giorni scorsi, ha fatto ...Nonostante il ricovero in terapia intensiva, Edwin è comunicativo durante le visite.