Valeria Marini | In ciò che faccio metto amor e passione

Leggi su tvzoom

(Di martedì 11 luglio 2023) Jovanotti mi conquistò dopo una noUe sotto le stelle Cecchi Gori al primo incontro si fece un’ora di manicure Corriere della Sera, di Giovanna Cavalli, pag. 21 Tra mille baci stellari, ha mai rifilato anche un ceffone altrettanto astrale? «Mmm… mai. Al massimo baci semplici, che valgono come uno schiaffo». A proposito, ha ancora la sua bocca tatuata quasi là dove non batte il sole? «Certo, sono proprio le mie labbra, disegnate da un artista, con due ali di stelle, all’attaccatura del lato B. “Ma che hai combinato?”, mi chiese mia madre Gianna.’Tranquilla, è soltanto hennè”». E «Wonder», come la chiama lei, le ha creduto? «Nemmeno per un secondo», ride, romana di nascita ma orgogliosamente sarda nel cuore (e talvolta nell’inconfondibile accento che riaffiora). Da quando a 7 anni Lolli — così la chiamava l’amato papà Mario («Sei il mio ...