Valeria Marini | “Il flirt con Jovanotti durò un anno | è vero che bacia molto bene I miei amici del mondo dello spettacolo? Clerici | Ventura ma anche Renato Zero che una sera cucinò per me”

(Di martedì 11 luglio 2023) Quando ti dà un bacio “normale” e non uno “stellare” è come “uno schiaffo”. Parola di– e i “baci stellari” li ha inventati lei, quindi chi può saperlo meglio? – che in un’intervista al Corriere dellaha raccontato un po’ di sé. 56 anni, un’intramontabile notorietà, la chiacchierata va dalle radici sarde al perché lei, Valeriona, sia sempre lei, attuale e bellissima: “Perché in ciò che faccio metto amore e passione, condivido emozioni e il pubblico lo sente. E sono un’ottimista, pure nei momenti difficili, non è che non ne ho avuti. Trasformo le difficoltà in cose belle. Come stamattina. Ho preso una storta al piede, camminavo lenta, allora ne ho approfittato per fare selfie con chiunque. Se mi chiedono una foto non dico di no, una volta così ho perso l’aereo”. Da Pingitore alla Prati con la quale, “dopo un momento ...