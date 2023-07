“Vai via | ti ammazzo” | lite finisce a fucilate | obbligo di firma per un 83enne

(Di martedì 11 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutia colpi di fucile. Era stato arrestato perché aveva sparato un colpo di fucile contro un agricoltore ed era stato trovato in possesso di un fucile e munizioni. L’uomo, Giuseppe Simeone, 83 anni, di Solopaca ma domiciliato a Faicchio, era stato sottoposto ai domiciliari. Il fatto è accaduto sabato scorso intorno alle 16 a Faicchio. La vittima, G.R.B, si trovava in un terreno agricolo di proprietà di un amico per effettuare lavori di trinciatura d’erba. Mentre era a bordo di un trattore, ha notato sulla sua destra, a una decina di metri, un uomo che imbracciava un fucile. Spaventata la vittima si è buttata a terra, lanciandosi dal mezzo agricolo ancora in movimento e ha sentito sparare un colpo seguito da una minaccia: “Vai via, vai via, ti sparo. Ti”. Simeone si sarebbe poi allontanato ...

