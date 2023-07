Va a cerca di funghi e si perde | ritrovato dal soccorso alpino

Leggi su anteprima24

(Di martedì 11 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl gruppo dispeleologico è intervenuto oggi tra Eboli e Campagna, in località Avigliano, su richiesta dei Carabinieri di Eboli per un fungaiolo disperso. L’uomo si era recato nella zona a ridosso del monte Polveracchio alla ridi, nelle prime ore della mattina, quando poco dopo ha perso l’orientamento e non riuscendo più a tornare all’auto ha allertato telefonicamente il 112. La sala operativa CC ha quindi avvisato il CNSAS ed i Vigili del Fuoco i quali hanno predisposto l’invio di una squadra terrestre ed il decollo dell’elicottero AB412 “Drago” che ha ristretto l’area di riin quanto il soggetto, prima di divenire irraggiungibile, ha dichiarato di aver sentito l’elicottero molto vicino. Pertanto la sala operativa VVF ha trasferito il dato del sorvolo al ...