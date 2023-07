(Di martedì 11 luglio 2023) A seguito dell'incontro di ieri con l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo, in vista della finalizzazione dell'accordo di ...

A seguito dell'incontro di ieri con l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo, in vista della finalizzazione dell'accordo di transizione tra il Governo e l'azienda, ha convocato al Mimit i presidenti delle Regioni dove sono presenti gli stabilimenti Stellantis, i segretari ...Il garante Benedetto Mineo , su impulso del ministro del Mimit Adolfo, ha convocato Ita Airways , Ryanair, Malta Air , Aeroitalia, Easyjet , Neos e Wizz Air per analizzare le dinamiche dei ...'Mr prezziuna riunione propedeutica a quella sul caro prezzi a estate inoltrata e con i prezzi dei ...nulla se è dovuto in intervenire ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfoa ...

Urso convoca i sindacati, Regioni e Anfia sull'automotive QUOTIDIANO NAZIONALE

Dopo l’incontro con l’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in vista della finalizzazione dell’accordo di transizione tra i ...A seguito dell'incontro di ieri con l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, in vista della finalizzazione dell'accordo di tr ...