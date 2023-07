Uomini e Donne | ecco quando torna in onda il talk show di Maria De Filippi

(Di martedì 11 luglio 2023) I fan dipossono tirare un sospiro di sollievo in quanto l’azienda di Pier Silvio Berlusconi pare abbia deciso la data di inizio del programma pomeridiano incentrato sui sentimenti. Stando a quanto emerso in queste ore sul web, dunque, pare proprio che il datingriaprirà i battenti con largo anticipo. Vediamo aè fissata la data. La data di inizio die delle registrazioniricomincerà da settembre, come di consueto. In un primo momento era trapelata la notizia secondo cui la trasmissione sarebbe partita il giorno 18 settembre 2023, che capita di lunedì. Adesso, però, dai palinsesti Mediaset pare sia trapelata un’altra novità. Sembra, infatti, che il...

... quando Ale ha deciso di passare l'intera giornata con il single Lollo (di cui pare essere totalmente presa), ci siamo chiesti se stessimo guardando Temptation Island o un'esterna di......(Charlie Chaplin) La vita sarebbe tragica se non fosse divertente (Stephen Hawking) Non rimandare a domani quello che può essere fatto dopodomani altrettanto bene (Mark Twain) Glisono...... mentre la nostra associazione, anche grazie ai suoi insegnamenti, è diventata la casa di tutte lee gliche lavorano in questo mondo'. IL RICORDO. 'Per me rappresentare questo mondo è ...

Uomini e Donne non andrà in onda come previsto: cambio di programmazione per la nuova edizione! ComingSoon.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Lunedì sera è stata soccorsa un'imbarcazione con a bordo 86 persone migranti – 80 uomini e 6 donne – circa 13o chilometri a sudovest dell'Isola di Gran ...