Un' opportunità preziosa per chi sogna una carriera nel mondo della moda e del lusso

Leggi su iodonna

(Di martedì 11 luglio 2023) Sono oltre 250 gli studenti diplomati del Masterdi RCS ACADEMY che sino ad oggi hanno trovato un lavoro in aziende del Fashion, Beauty, Luxury e in agenzie di comunicazione internazionali, specializzate nel settore. Giorgio Armani Privé: la collezione couture Autunno Inverno 2023-2024 X Quest’anno, RCS Academy, in collaborazione ...