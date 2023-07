Unknown | Killer Robots | il documentario basato sull’AI nel mondo militare sta già facendo parlare di sé

... da oggi, ogni lunedì, è disponibile su Netflix un episodio della nuova docuserie in quattro parti: Soldati robot . INDAGINI - CACCIA ALSky Documentaries (canale 122 di Sky) propone ......significa aver condiviso inconsapevolmente per anni lo stesso tetto di un pericoloso serial, ...streaming su NOW Clicca qui e scopri tutte le offerte attive DOMENICA 9 LUGLIO CARTIER -...- Soldati Robot (Robots) - Un film di Jesse Sweet. I pericoli dell'intelligenza artificiale.. Documentario, USA, 2023. Durata 68 ...

Film e serie da vedere il 10 luglio in tv Cinecittà News

Unknown: Killer Robots Netflix “Deep in the heart of the military-industrial complex, a new kind of soldier is being developed. AI-powered robots are changing the face of warfare, and increasingly ...Looking for your next big true crime obsession Check out these serial killer documentaries and docuseries on Netflix, Hulu, Peacock, Prime Video, and more.