Unahotels Reggio Emilia | che colpo dal mercato di Lega Basket A!

(Di martedì 11 luglio 2023) Si sta infuocando tremendamente ildellaA che vede tutte le sue protagoniste a caccia di nuovi acquisti per rafforzare le rispettive rose da affidare ai coach che dovranno guidare le società alla realizzazione dell’obiettivo designato a inizio stagione. Uno degli ultimi colpi lo ha messo a refertoacquistando Kevin Hervey, ex Virtus Segafredo Bologna. Beldi: ecco Kevin Hervey! (Credit foto – Tutto)“Kevin è un quattro che ha buon tiro perimetrale e capacità di aprire il campo – ha spiegato l’allenatore di, Dimitris Priftis –. È un ottimo atleta, corre bene in ...

Leggi anche Pallacanestro Reggiana basket serie a Claudio ColdebellaEMILIA - E' in Israele il futuro dell'allenatore reggiano Massimiliano 'Max' Menetti, ex. Firmerà con l'Hapoel Eliat. Questa mattina la Pallacanestro Reggiana ha annunciato di aver ...EMILIA - Primo importante colpo di mercato per la, che ha ingaggiato per la prossima stagione l'atleta statunitense Kevin Hervey. "Sono contento di tornare a giocare nel campionato ...

UNAHOTELS Reggio Emilia in trattativa avanzata con Jamar Smith Sportando

REGGIO EMILIA – E’ in Israele il futuro dell’allenatore reggiano Massimiliano “Max” Menetti, ex Unahotels. Firmerà con l’Hapoel Eliat. Questa mattina la Pallacanestro Reggiana ha annunciato di aver re ...Pallacanestro Reggiana comunica di aver raggiunto un accordo per la stagione 2023/2024 con l’atleta statunitense Kevin Hervey. Texano di Arlington, classe 1996, Hervey è un’ala di 207 centimetri d’alt ...