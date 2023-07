Una spirale insanguinata

... al fine di porre termine alladi violenza e aprire strade di riconciliazione e di pace. ...volta i pescatori di San Benedetto del Tronto mi hanno parlato delle tonnellate di plastica che ...Sembra fluttuare serenamente nello scenario scuro dello spazio, accompagnata da un corteo di galassie che si scorgono sullo sfondo: è Ugc 11860 ,galassia arecentemente immortalata da Hubble . La galassia, classificata anche come Leda 67733 and Mcg+04 - 51 - 014, si trova nella costellazione del Pegaso adistanza di 184 milioni ......e la creazione di fascicoli perfutura possibile azione penale. Poiché i negoziati per la continuazione del cessate il fuoco, durato quasi un anno, sono falliti nell'ottobre del 2022, la...

Una spirale mozzafiato Global Science

Il nuovo report Coldiretti fotografa la difficoltà a tenere botta a tavola. E pensare che il nostro aumento è comunque sotto la media toscana. La frenata degli scontrini è iniziata ma il confronto col ...Le ripercussioni degli eventi del 23 giugno si sono aggiunte alle conseguenze delle sanzioni occidentali. Dall’inizio della guerra i russi hanno spostato all’estero oltre 40 miliardi di dollari di dep ...