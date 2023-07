Una pinna recide la femorale | la tragica morte di Mikala Jones | choc nel mondo del surf

... nel Cilento, dove alcuni turisti in escursione sulle acque hanno vissuto attimi di panico dopo aver vistoemergere in superficie. Lo skipper Ciro Sacco , che si trovava in compagnia dei ...La star del surf Mikala Jones ha perso la vita in un tragico incidente mentre stava cavalcando le onde in Indonesia . Il 44enne è morto per dissanguamento dopo chedella tavola gli avrebbe tranciato un'arteria femorale. Nonostante i soccorsi immediati, per la leggenda hawaiana non c'è stato nulla da fare. L'incidente tra le onde. Jones era impegnato in ...Dal club del presidente Giulini arriva il terzino sinistro Giacomo(classe 2005) e il terzino ... Il tutto nell'ottica della crescita e monitoraggio dei giocatori e dipronta risalita della ...

Una pinna recide la femorale, la tragica morte di Mikala Jones: choc ... ilGiornale.it

Inutile ogni tentativo di salvargli la vita: il 44enne hawaiano è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale Una morte atroce, che ha lasciato sotto choc un'intera comunità, quella dei surfisti di tut ...Lo statunitense era considerato una leggenda del surf. Sarebbe morto per le conseguenze di un profondo taglio provocato da una pinna della tavola ...