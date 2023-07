Un ultraleggero precipita a Rieti Morto a 83 anni l’ex procuratore Paolillo che indagò per primo su Piazza Fontana

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 luglio 2023) Un velivoloa motore èto a, in zona Quattro Fontane, oggi intorno alle 13. Alla guida del mezzo c’eradella Repubblica diUgosul colpo all’età di 83. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona e il veicolo, e il personale del 118 insieme ai Carabinieri e alla Polizia di Stato. Sono ancora ignote e in fase di accertamento le cause dell’incidente, ma si pensa che un malore potrebbe aver colpito. La carriera giudiziaria diiniziò nella città di Bologna, per poi proseguire per undicia Milano, dove fu il giudice estensore in Corte di Assise della ...