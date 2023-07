Un ex giallorosso è il nuovo allenatore della squadra di Criscitiello

Leggi su anteprima24

(Di martedì 11 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Un ex Benevento sulla panchina del club di Michele. L’annuncio è arrivato in mattinata: Vinicio Espinal è ilFolgore Caratese. Dopo le esperienze con Ospitaletto e Mapello, oltre a quella da vice-PrimaveraLazio, l’ex centrocampista dominicano ha sposato il progettosocietà di Carate Brianza e di proprietà di Sportitalia, ai nastri di partenza del prossimo campionato di serie D. Espinal, che è stato presentato con un video sui social, ha vestito la maglia del Benevento nella stagione 2013/14, conclusa con la sconfitta nella semifinale play off per l’accesso alla B contro il Lecce (1-1 al Vigorito e 0-2 al Via del Mare). Per lui in quell’annata 25 ...