Un affare conveniente | Stefano Pioli | pietra tombale su Sandro Tonali

(Di martedì 11 luglio 2023) “è una grave perdita dal punto di vista tecnico, bisogna sostituirlo degnamente e mi aspetto qualcosa prima della tournée americana. Ma l'conveinva alle due parti”. Parole chiare, quelle di, che sa di dover colmare un vuoto enorme nel suo centrocampo, dopo aver perso il giocatore più forte che aveva in rosa in quel ruolo. “Credo si sia creata una situazione che andava bene da ambo le parti, dopo era difficile fare qualcosa di diverso”, ha aggiunto l'allenatore rossonero. Al primo giorno di raduno a Milanello erano assenti diversi big, ma presto arriverà l'ultimo acquisto, Christian Pulisic. Già pronti invece Loftus-Cheek e Romero: “Sono motivati e contenti - ha dichiarato- sanno di essere arrivati in un grande club, vogliono dare ...

Secondo TuttoMercatoWeb, il Napoli è ora molto vicino all’acquisto del giocatore. Per caratteristiche e costi l’affare è davvero conveniente Non ha ancora avuto inizio il mercato del Napoli, almeno q ...L'Inter sta continuando a seguire attentamente la situazione di Roberto Pereyra, che recentemente è diventato un giocatore svincolato dall'Udinese. Secondo quanto riportato da ...