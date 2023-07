Ultime Notizie – Violenzqa sessuale La Russa | ultime news

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 11 luglio 2023) Al via a Milano l’audizione della 22enne che ha denunciato Leonardo Apache La, terzogenito del presidente del Senato Ignazio, per violenza. La ragazza viene sentita dall’aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro titolari del fascicolo su cui indaga la squadra Mobile guidata da Marco Cali. L’audizione, appena iniziata e che si preannuncia lunga, deve fare chiarezza su quanto accaduto la notte tra il 18 e il 19 maggio scorso. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione