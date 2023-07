Ultime Notizie – Trovato corpo smembrato in frigorifero | è di uomo d’affari tedesco

(Di martedì 11 luglio 2023) La polizia thailandese ha annunciato il ritrovamento, in unin una casa del sud del Paese, deldi undi 62 anni scomparso da una settimana. Il capo della polizia di Nong Prue ha reso noto che il ritrovamento è avvenuto alle 23.30 di ieri, dopo l’esame delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona. Dai conti bancari della vittima è scomparsa una somma significativa di denaro. La polizia ha individuato diverse persone sospette, di nazionalità thailandese e tedesca. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Lepiù importanti della giornata di calciomercato nel nostro notiziario: guarda il punto video di Salvatore ...Il primo nome sulla lista di Sarri è quello di Piotr Zielinski, per cui nelleore ci sono stati nuovi contatti con il Napoli. De Laurentiis chiede 25 milioni, cifra che al momento Lotito non ...Ed è scesa nellerilevazioni di 15 posizioni. Dobbiamo mettere in campo tutti i mezzi necessari per poter in qualche modo garantire l'equità di genere che è una opportunità per le nostre ...

Roma, cameriere serve gli antipasti e dice: «Il Pos non funziona». I clienti, senza contanti, cacciati dal ris ilmessaggero.it

Andersen Global adds depth to its presence in Brazil through a Collaboration Agreement with Apsis, a leading, independent valuation firm with offices in Rio de Janeiro, São Paulo and Belo Horizonte. L ...Orrore a Pattaya dove un tedesco 62enne, che risiedeva da tempo nella nota località turistica della Thaliandia, è stato ucciso, fatto a pezzi e messo in un congelatore. Lo rendono noto i media locali ...