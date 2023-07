Ultime Notizie – Trenitalia e Italo | orari e info

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 11 luglio 2023) Giovedì nero per chi parte in treno, per uno sciopero fissato dalle 3 del 13 luglio alle 2 di venerdì 14 luglio. A proclamarlo le sigle sindacali di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie. Lo sciopero, avvertesul sito Fsnews, potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni regionali di. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’o di termine dello sciopero. Tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio,invita tutti i passeggeri armarsi prima di recarsi in stazione. Durante lo sciopero sarà garantita l’effettuazione ...