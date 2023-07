Ultime Notizie – Sinner | il punto più alto di una carriera appena iniziata

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 11 luglio 2023) E’ vero, c’è chi ha già fatto meglio di lui. Ma se Carlos Alcaraz a vent’anni è il numero uno più precoce della storia del tennis, Jannickè il principale candidato a contendergli la scena per i prossimi anni. Il tennistaatesino, 22 anni ad agosto, centrando a Wimbledon la sua prima semifinale in uno Slam, raggiunge ilpiùdi unache è. Finora ha conquistato sette titoli ATP su dieci finali disputate, tra cui il 500 di Washinghton, in cui è diventato il più giovane giocatore italiano a vincere un torneo del circuito principale, nonché l’unico a essersene aggiudicati quattro nella stessa stagione. Il 10 aprile 2023 ha raggiunto la sua migliore posizione in classifica, ottavo tennista al mondo. La partita vinta oggi nei ...