Ultime Notizie Serie A | le parole di Baroni | Loftus-Cheek e De Laurentiis

Leggi su calcionews24

(Di martedì 11 luglio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Verona,: «Abbiamo fame ed ambizione, sul Lecce…» Ledi Marco, nuovo all’allenatore dell’Hellas Verona, in occasione del ritiro della squadra gialloblù. Milan,: «Qui un sostegno incredibile, su Pulisic…» Ledi Ruben, centrocampista inglese ex Chelsea, alla presentazione con il Milan. I dettagli. Napoli, De: «Lozano non è stupido, rimarrà» Ledi Aurelio De, presidente del Napoli, sul futuro di Hirving Lozano. Tutti i dettagli ...