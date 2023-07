Ultime Notizie – Russia | comandante ucciso nel parco | vendetta Ucraina?

(Di martedì 11 luglio 2023) L’exdi un sottomarino della flotta del mar Nero, Stanislav Rzhitskiy, 42 anni, è stato assassinato mentre faceva jogging nella città russa di Krasnodar. La notizia, circolata ieri sera su canali Telegram anonimi russi, e poi confermata da autorità locali, viene ribadita oggi con maggiori dettagli dai servizi d’intelligence ucraini del Dia, scrive Ukrainska Pravda. A quanto riferiscono i servizi ucraini, Rzhitskiy, attualmente vice capo del dipartimento per la mobilitazione, è statoverso le 6.00 di ieri mattina da diversi colpi sparati da una pistola Makarov. Il militare, che stava facendo jogging in undi Krasnodar, è morto sul posto. “Ilera deserto a causa di una forte pioggia e non vi sono testimoni che possano fornire dettagli o identificare chi ha sparato”, nota il Dia. Ai ...

Almeno sette persone hanno perso la vita nelleore, aggiungendosi alle 37 vittime già conteggiate fino a ieri. In Uttarakhand, dove l'India Meteorological Department ha lanciato allerte "...Un insospettabile nascondiglio per far passare la droga. I carabinieri del locale Nucleo Investigativo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su ...... caldaie, cucine e ristrutturazioni case Nuovo obbligo Ue di cambiare il frigorifero cosa prevede e per chi Stando a quanto riportano le, dopo una serie di obblighi green già imposti ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 11 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Un annullo filatelico dedicato a Massimo Troisi è stato realizzato in occasione dei 70 anni del compianto artista e in concomitanza del Premio a lui dedicato, nella città natale di San Giorgio a Crema ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...