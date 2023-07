Ultime Notizie Roma del 11-07-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 11 luglio 2023)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrara oggi a Vilnius il vertice nato presente la premier Giorgia Meloni assieme al ministro degli Esteri Antonio tajani il segretario generale dell’Alleanza Atlantica già risolto Emergency ha detto fiducioso che il comunicato finale del vertice in Lituania invierà un messaggio positivo sul percorso dell’Ucraina verso l’adesione Io invece avvicinata molto di più alla nato questo dovrebbe riflettersi in tutte le decisioni dell’Alleanza ha detto sto al timer di spiegando e giornalista dimmi Non so che si sta lavorando alla formulazione del comunicato finale del vertice sono felice di annunciare che il presidente erdogan ha concordato di concedere l’ingresso della Svezia nella nato il prima possibile e poi aggiunto il segretario Al termine dell’incontro ...