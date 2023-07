Ultime Notizie Roma del 11-07-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 11 luglio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno in questo caldissimo 11 luglio Ester in apertura di giornale droni russi lanciati nella notte su chi è fra dalle truppe di Mosca un segnale chiarissimo sferrato dal Cremlino alla vigilia dell’inizio del vertice nato Vilnius è il secondo del mese di luglio contro la capitale Ucraina si tratta di munizioni di fabbricazione iraniana che sarebbero state tutte abbattute dalla controffensiva Di chi è la TAC avrebbe danneggiato il terminal di grano nel porto di Odessa quindi a Vignola sono aperti c’è storico oggi lo definisce così il segretario generale della NATO jens stoltenberg parte con successo il Summit di due giorni sul Alleanza Atlantica in Lituania perché la Turchia di erdogan ha appena dato il libero l’ingresso della Svezia nella nato dopo aver fatto ostruzionismo anche la ci mette ...