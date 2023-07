Ultime Notizie – proteste in tutto il Paese

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 11 luglio 2023) Israele si avvia a una giornata diinil, dopo che all’alba il Parlamento ha approvato in prima lettura una parte della controversa riforma della giustizia voluta dal governo di Benjamin Netanyahu. Già sono cominciati blocchi stradali sulle principali arterie del. Centinaia di dimostranti hanno bloccato la strada Tel Aviv-Gerusalemme, mentre a Herzliya la polizia è intervenuta per smontare tende erette al centro di uno dei principali incroci, dove sono stati anche bruciati dei copertoni. Alla Knesset è passato in prima lettura un emendamento che limita i poteri d’intervento sulle decisioni del governo da parte della Corte Costituzionale. Passato con tutti i 64 voti della maggioranza, e con il no dei 56 deputati di opposizione, il provvedimento dovrà essere messo ai voti altre due volte ...