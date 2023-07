Ultime Notizie – Pnrr | Pd e Verdi-Sinistra presentano richiesta di informativa Meloni

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 11 luglio 2023) Pd e Avs formalizzano ladi un’della presidente della Consiglio, Gioriga, sul. Laè stata avanzata in aula alla Camera alla ripresa dei lavori sulla riforma fiscale da Ubaldo Pagano del Pd e Marco Grimaldi di. Già la leader Pd Elly Schlein aveva invocato un intervento della premier. “La presidentesi assuma le sue responsabilità e venga a spiegarci in Parlamento perché non si è ancora visto un euro della terza rata del Pnnr e perché rischia di slittare anche la quarta, si ricordi – ha scandito la segretaria Dem – che parliamo di risorse che riguardano investimenti strategici per le imprese, il lavoro e le vite delle persone e ottenerle è essenziale per far ripartire il Paese. Una cosa ...