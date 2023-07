Ultime Notizie – Meloni | “Arriva carta ‘Dedicata a te’ contro caro carrello”

(Di martedì 11 luglio 2023)laa te’il ‘’. Lo annuncia in un videomessaggio la presidente del Consiglio, Giorgia. “Il problema principale che ha impattato sulle famiglie italiane quest’anno è stato l’inflazione, un tema al quale il governo ha dedicato diverse misure – sottolinea la premier – Penso al rafforzamento dei salari più bassi, particolarmente con il taglio del cuneo contributivo, all’aumento della platea delle famiglie che potevano accedere al sostegno per pagare le bollette energetiche e a tante altre iniziative. Oggi ce n’è una che riguarda quel milione e 300 mila famiglie che hanno maggiori difficoltà nell’acquisto dei generi di prima necessità, il famoso ‘’. Abbiamo investito 500 ...

... 11 e 12 luglio: scopri le offerte " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...... 11 e 12 luglio: scopri le offerte " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...... 11 e 12 luglio: scopri le offerte " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 11 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Venti locali lungo tutta la penisola - e oltre ottantacinque in tutto il mondo - impegnati in una raccolta fondi per sensibilizzare i consumatori rispetto alla tutela ambientale e animale del continen ...La quinta edizione di “Nel Cuore Della Montagna”, il progetto realizzato da Alpes per il Sistema Bibliotecario della Valle Seriana, vedrà ancora protagonista il territorio orobico raccontato da Davide ...