Ultime Notizie – “La sinistra li affronta in maniera idiota”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 11 luglio 2023) “Discutiamo ormai da anni sui temi che riguardano i diritti civili, legati all’omotransfobia, legati in larga misura alla dimensione sessuale o dell’identità sessuale, perfino al di là delle dimensioni reali di questo ambito sociale. I temi che riguardano i diritti vannoti in termini di grande consapevolezza, misura ed equilibrio, non in termini ideologici come continua a fare laitaliana intotalmente”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto questa mattina alla presentazione del servizio di Psicologia di base che vede la Campania capofila in Italia. “Io sono fra quelli che non hanno certezze su questo tema specifico”. “Ovviamente – ha aggiunto De Luca – ritengo che alla fine debba prevalere la tutela della posizione di un bambino o una ...