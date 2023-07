Ultime Notizie – Caldo | oggi bollino rosso in 8 città | arancione in altre 8

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 11 luglio 2023) Ondata di supersull’Italia con temperature ‘africane’.martedì 11 luglio(allerta di livello 3, la più alta) in otto: Bolzano, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino.(allerta di livello 2), invece, in8 capoluoghi: Ancona, Bologna, Brescia, Campobasso, Milano, Pescara, Verona, Viterbo. E’ quanto riporta il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che monitora 27. Il livello 3 indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata ...