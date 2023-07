Ultime Notizie – A Pesaro torna ‘UlisseFest’ | la festa del viaggio di Lonely Planet dal 13 al 16 luglio

(Di martedì 11 luglio 2023), ladeldi, Capitale italiana della cultura 2024, dal 13 al 16con la VI edizione, portando agli appassionati molteplici spunti e idee per viaggiare, approfondire e divertirsi. Tra gli ospiti: Franco Arminio, Vinicio Capossela, Moreno Cedroni, Simone Cristicchi e Amara, Bill De Blasio, Donatella Di Pietrantonio, Umberto Galimberti, Saimir Kristo, Vito Mancuso, Mike Maric, Eliades Ochoa, Stefania Parmeggiani, Carlo Ratti, Stefano Senardi, Cecilia Sala e molti altri. Il tema conduttore di questa edizione è ‘Tra caos e poesia’, due sensazioni contrapposte che spesso proviamo quando ci troviamo lontani da casa, in luoghi di cui ignoriamo lingua, cibi, tradizioni e abitudini, ...

"Dopo lerivelazioni per la Ministra Santanche il quadro si aggrava sempre di più, emerge che ha mentito al Senato e davanti al paese,deve dimettersi senza indugio . La presidente Meloni ha il dovere di ......10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiDefibrillatori nei rifugi di montagna, così aumenta ......10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiDefibrillatori nei rifugi di montagna, così aumenta ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 11 luglio. DIRETTA Sky Tg24

(ANSA) - VILNIUS, 11 LUG - L'adesione della Svezia all'Alleanza Atlantica, i rapporti con la Cina e la guerra in Ucraina. Sono questi i temi al centro del summit della Nato in programma a Vilnius, in ..."Il quadro della ministro Santanché si aggrava sempre più, dagli ultimi riscontri emerge che ha mentito quando è venuta al Senato, quindi ha mentito davanti al paese. Deve assolutamente dimettersi sen ...