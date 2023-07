Ultime Notizie – ”23 persone giustiziate da sentenza vergognosa”

(Di martedì 11 luglio 2023) “Domani saranno 7 anni che mia sorella è stata giustiziata. Sì, dico proprio giustiziata. Uccisa in uno scontro ferroviario tra Andria e Corato che oggi non ha colpevoli, se non quell’errore umano che il 12 luglio 2016 è costato la vita a 23. Uccisa, ancora una volta, dall’umiliazione di una, che tre settimane fa ha liquidato la strage con due condanne e quattordici assoluzioni. Per l’anniversario sarà la solita passerella, sfileranno tutti, mentre io nemmeno posso più piangere sulla tomba della mia Maria, portata via due anni fa dalla cappella di famiglia in circostanze misteriose e mai più restituita a noi familiari”. A parlare all’Adnkronos è Anna Aloysi, sorella di una delle 23 vittime del disastro ferroviario e fondatrice dell”associazione Anna Aloysi incidente ferroviario Andria Corato 12 luglio ...

