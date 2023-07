Uffizi | riapre la galleria degli autoritratti Spazio a 54 fumettisti

(Di martedì 11 luglio 2023) di Michela Russo Dopo una lunga attesa,la sezione centenaria dipresso la, ma questa volta con una novità: ben 54 quadri realizzati dai maestriitaliani e mondiali. Infatti, dopo oltre un secolo, le 250 opere collezionate negli anni (che vantano artisti come Eugène Delacroix, Andrea del Sarto, Francesco De Mura) sono finalmente parte del percorso di visita del museo fiorentino. La mostra temporanea dedicata alla nona arte, offre un’importante aggiunta culturale per lastica e un grande omaggio a tutto il movimentoco italiano. “Se qualcuno nutriva ancora qualche dubbio – evidenziano Mattia Morandi e Chiara Palmieri, responsabili della mostra ‘Fumetti ...

APRITI CINEMA - CORTILE DEGLIAccende le notti fiorentine l'arena cinematografica estiva ... CINEMA CHIARDILUNA - ZONA OLTRARNOil Cinema Chiardiluna , una delle arene estive più 'vecchie' ...APRITI CINEMA - CORTILE DEGLIAccende le notti fiorentine l'arena cinematografica estiva ... CINEMA CHIARDILUNA - ZONA OLTRARNOil Cinema Chiardiluna , una delle arene estive più 'vecchie' ...

Germana Marucelli (1905-1983). Una visionaria alle origini del ... Uffizi

Servono ancora 4 anni almeno — e non è detto che bastino — per chiudere la partita dei Nuovi Uffizi, per considerare compiuto l’ammodernamento e l’ampliamento di uno dei più importanti musei italiani ...L’avvocato Cuocolo: “Sarà un museo a cielo aperto”. I residenti degli altri Comuni: “Percorso a pagamento e fuori dalla Cinque Terre Card” ...