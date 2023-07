UFFICIALE – Nuovo acquisto per l’Inter Women L’attaccante!

Leggi su inter-news

(Di martedì 11 luglio 2023)ha ufficializzato il suo. A disposizione di Rita Guarino ci sarà una nuova attaccante, Haley Bugeja. COMUNICATO – FC Internazionale Milano comunica l’arrivo in nerazzurro di Haley Bugeja. L’attaccante classe 2004 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2026. La giocatrice arriva aldopo una stagione all’Orlando Pride. Fonte: inter.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati