UFFICIALE – Mercato Sampdoria | arrivano Borini e Ricci

(Di martedì 11 luglio 2023) Ildellaè pieno di speranze e si arricchisce di giorno in giorno di solide certezze. Le ultime, in ordine di tempo sono l’arrivo di Matteodal Frosinone e di Fabiodal Karagümrük, squadra turca allenata lo scorso anno da Andrea Pirlo Dopo il cambio di proprietà l’amaro ricordo della retrocessione in serie B sembra lasciare il posto all’entusiasmo. Nuova la guida tecnica, proprio Andrea Pirlo che riprova l’avventura in Italia dopo l’esperienza in Turchia, nuovo lo staff tecnico che lo accompagna e sotto la regia esperta di Daniele Faggiano, lacerca di costruire una squadra in grado di competere da subito per la promozione in serie A. Non sarà facile visto quello che ha lasciato la precedente società: macerie su cui occorre ricostruire basi solide e ritrovare ...