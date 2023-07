Ue | Picierno Pd | ' tutele per giornalisti segnalano nuovo capitolo per libertà informazioni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 luglio 2023) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "Oggi è una giornata importante per ladi espressione e d'informazione, con il voto del Parlamento europeo sulle nuove regole a protezione deie degli attivisti nell'Ue: l'obiettivo è rafforzare leper proteggerli da azioni legali infondate, che intendono metterli a tacere. L'aspetto fondamentale risiede nella costruzione di un approccio uniforme, valido in tutti i Paesi dell'Unione europea, secondo un'ottica transfrontaliera". Così, in una nota, Pina, vicepresidente del Parlamento europea ed eurodeputata in quota Partito democratico. "Novità significativa e da tempo attesa è inoltre l'istituzione di sportelli unici in cui le vittime di Slapp (acronimo in inglese di 'azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica') possano chiedere ...