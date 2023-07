Ue | Lega | ' allevamenti esclusi da norme emissioni industriali scelta di buonsenso'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 luglio 2023) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "Non è una questione politica, è prima di tutto una questione di realtà. In questi giorni abbiamo duramente criticato l'impostazione ideologica su cui è stata costruita la direttiva, fortemente punitiva per la comunità agricola e per gli stessi interessi dell'Ue. Unico motivo per cui abbiamo votato a favore della direttiva è stato portare a casa una battaglia che ci ha visti impegnati in prima persona, in commissione e in ogni altra sede istituzionale". Lo hanno dichiarato, in una nota, Danilo Oscar Lancini, relatore ombra del provvedimento in commissione Ambiente, e Rosanna Conte, componente della commissione Agricoltura, entrambi eurodeputati della. "Grazie anche al lavoro della, i bovini sono stati totalmentedal testo. La revisione della direttiva ha permesso di scongiurare la tragedia ...