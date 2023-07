Udinese | c’è un’altra big su Samardzic

(Di martedì 11 luglio 2023) Nel vertice di ieri tra Allegri e Giuntoli in casa Juve è spuntato un nuovo nome: si tratta di Lazardell’, per...

1 Nel vertice di ieri tra Allegri e Giuntoli in casa Juve è spuntato un nuovo nome: si tratta di Lazar Samardzic dell', per il quale la richiesta è di 25 milioni.Rodrigo de Paul ha lasciato un ottimo ricordo grazie alle stagioni esaltanti ai tempi dell'e sul campione del mondo potrebbero investire sia la Juventus sia la Roma. Allegri e Mourinho lo ...... ' Come Liverpool e, che hanno indossato maglie ricavate dal riciclo di bottigliette in plastica, del Real Madrid. Da anni il Napoli si fa le maglie in casa e ha affidato il disegno ad Armani'...