Udine | bimbo di 10 anni in bici travolto da auto

(Di martedì 11 luglio 2023) In sella alla suacletta lungo Corso dei Continenti, a Lignano Sabbiadoro, è stato sbalzato per oltre due metri dall’impatto con una macchina, finendo a terra. E’ successo intorno a mezzogiorno. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Lignano e l’elisoccorso che, atterrato nella elipiazzola di Riviera, ha trasportato il piccolo all’ospedale Santa Maria della Misericordia diin condizioni piuttosto serie, comunque sempre cosciente.

Nell'impatto ilè stato sbalzato per un paio di metri riportando più traumi. Soccorso dal ... il bambino è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di...

Nell'impatto il bimbo è stato sbalzato per un paio di metri riportando ... il bambino è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.