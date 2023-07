Ucraina | USA inviano le bombe a grappolo perché mancano le munizioni

Leggi su velvetmag

(Di martedì 11 luglio 2023) La guerra in, sta rapidamente entrando in una nuova turbolenta e pericolosa fase. La controffensivadi primavera, realizzatasi questa estate, non procede affatto come sperato. E l’esercito ucraino ora affronta problematiche strutturali come il rifornimento die gli armamenti. Non a caso in questi giorni è arrivata la conferma del presidente Biden, dell’invio dia Kiev. Ordigni notoriamente molto pericolosi per la salute dei civili, e che molti alleati NATO avversano. Fra cui il nostro governo. Intanto l’11 e il 12 luglio si terrà a Vilnius un vertice NATO da cui, secondo le ultime informazioni trapelate, Kiev non ricaverà quanto sperato. C’è molta cautela difatti, sia da parte di Washington, che da parte di Berlino nella valutazione dell’ingresso ...