Ucraina | Scholz | Le garanzie di sicurezza le dara' il G7

Si tratta una decisione che di fatto riempie il vuoto sui tempi del processo di adesione dell'Ucraina alla Nato. "Per noi e' importante fin dall'inizio che ci siano garanzie di sicurezza per l'Ucraina che possano essere efficaci dopo la pace. E a tal fine, ora raggiungeremo gli accordi necessari, rilevanti per ..." ha detto ai giornalisti il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Sarà il G7 a emettere una dichiarazione sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina, ha annunciato il cancelliere tedesco Olaf Scholz arrivando al summit.

'Per noi e' importante fin dall'inizio che vi siano garanzie di sicurezza per l'Ucraina che possano essere efficaci dopo la pace. E a tal fine, ...Il summit di Vilnius, visto da Mosca. Dopo le bombe a grappolo americane, Macron manda i missili con gittata di 250 km. E la Nato ora conta sulla Svezia. Un ...