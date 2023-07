Ucraina | presidente Lituania | ' non ripetere formula Bucarest | messaggio positivo a fratelli ucraini' **

(Di martedì 11 luglio 2023) Vilnius, 11 lug. - (Adnkronos) - La Nato non deve "" a Vilnius "la vecchiadi", nell'aprile 2008, quando l'Alleanza affermò che Ucraina e Georgia sarebbero entrate nella Nato, senza però specificare tempi e modalità. Lo sottolinea ildella Repubblica lituano Gitanas Nauseda, a margine del summit della Nato a Vilnius. "Creeremo un quadro istituzionale - aggiunge - per una cooperazione più stretta con l'Ucraina e domani avremo il Consiglio Nato-Ucraina. Tutto questo mostra che faremo abbastanza per mandare un segnaleai nostrie alle nostre sorelle ucraine. Spero che questa decisione, queste notizie da Vilnius aumentino il loro spirito combattivo e il loro morale. Saremo abbastanza 'tosti' da sostenere l'Ucraina fino alla vittoria", ...

Illituano Gitanas Nauseda ha accolto ildegli Stati Uniti Joe Biden nel palazzo presidenziale nel primo giorno del vertice Nato a ...inviare un messaggio di sostegno all', ...... ildel Consiglio Giuseppe Conte attende ildella Repubblica popolare cinese, ...di lealtà all'alleanza atlantica e tiene una decisa posizione a favore del sostegno all', ma ...... confido che ci arriveremo' I canadesi 'sono assolutamente saldi nel sostegno all', anche ... 'E' quello che ho detto alVolodymyr Zelensky a Kiev qualche settimana fa - continua - ed è ...

Oggi e domani vertice Nato a Vilnius. Kiev: a Bakhmut i russi sono in trappola - Stoltenberg, se Kiev perde guerra inutile parlare di Nato - Stoltenberg, se Kiev perde guerra inutile parlare di Nato RaiNews

23.00 Zelensky:Ucraina di fatto già in Nato Alla vigilia del vertice Nato di Vil- nius, il presidente Zelensky chiede un "segnale chiaro" sull'adesione dell'U- craina all'Allaenza atlantica. "L'Ucrain ...Erdogan dà il via libera all'ingresso della Svezia della Nato, ma non senza condizioni. La Turchia ottiene l'impegno di Stoccolma contro l'attivismo curdo. E potrebbe stringere un grosso accordo con g ...