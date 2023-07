Ucraina-Nato | Zelensky | “Si sta lasciando spazio per negoziare nostra adesione con Russia”

(Di martedì 11 luglio 2023) L'attacco del Presidente ucraino: "Per Mosca questa è una motivazione per continuare col suo terrore. L'incertezza è debolezza" La mancanza di date certe sulla futuradell’allasignifica, secondo Volodymyr, che si vuole “lasciare una finestra di opportunità per contrattare l’dell’allain negoziati con la”. E’ quanto afferma in un tweet il presidente ucraino, atteso stasera alla cena del vertice dell’Alleanza Atlantica a Vilnius. “Apprezziamo i nostri alleati. Apprezziamo lasicurezza condivisa. E apprezziamo sempre una discussione aperta. L’verrà rappresentata al summitdi Vilnius. Perché è una questione di rispetto – ...

"E' inaudito e assurdo che non ci sia un calendario né per l'invito né per l'adesione dell'allae che si aggiungano strane formulazioni sulle condizioni anche solo per l'invito" : lo scrive il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sul suo canale Telegram, nel quale dice anche ...Delusa, come era ovvio, l'attesa dell'di entrare nella, creeranno per lei una comoda sala d'attesa, perchè l'adesione trascnerebbe in guerra contro la Russia tutti i paesi dell'Alleanza: ...La Francia invierà all'missili a lungo raggio 'Scalp'. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron al verticedi Vilnius. Gli Scalp aiuteranno le forze di Kiev a colpire obiettivi in profondità dietro le ...

L'attacco del Presidente ucraino: "Per Mosca questa è una motivazione per continuare col suo terrore. L'incertezza è debolezza"