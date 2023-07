Ucraina-Nato | Zelensky | “Si sta lasciando spazio per negoziare nostra adesione con Russia”

"E' inaudito e assurdo che non ci sia un calendario né per l'invito né per l'adesione dell'allae che si aggiungano strane formulazioni sulle condizioni anche solo per l'invito" : lo scrive il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sul suo canale Telegram, nel quale dice anche ...Delusa, come era ovvio, l'attesa dell'di entrare nella, creeranno per lei una comoda sala d'attesa, perchè l'adesione trascnerebbe in guerra contro la Russia tutti i paesi dell'Alleanza: ...La Francia invierà all'missili a lungo raggio 'Scalp'. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron al verticedi Vilnius. Gli Scalp aiuteranno le forze di Kiev a colpire obiettivi in profondità dietro le ...

Nato, oggi il summit: il piano per avvicinare l'Ucraina all'Alleanza Adnkronos

e quindi abbiamo deciso di consegnare nuovi missili che consentano attacchi in profondita' all'Ucraina". Cosi' il preseidente francese Emmanuel Macron al vertice Nato di Vilnius ...Vilnius, 11 lug. (askanews) - La Francia fornirà a Kiev missili a lungo raggio per supportare l'offensiva militare dell'Ucraina contro l'invasione russa: lo ha detto oggi il presidente Emmanuel Macron ...