Ucraina | Macron | “Francia darà missili a lungo raggio”

(Di martedì 11 luglio 2023) Il presidente francese annuncia la nuova fornitura di armi per Kiev “Ho preso la decisione di aumentare le consegne di armi all’, armi per colpire in profondità”. Si tratta di “nuoviper colpire in profondità” che consentiranno all’di “difendersi” dall’invasione russa. Lo dice il presidente francese Emmanuel, a margine del summit della Nato a Vilnius. Si tratta, spiega Le Figaro sul suo sito, dia lunga gittata Scalp (Système de croisière conventionnel autonome à longue portée). “Quello che è importante oggi è inviare un messaggio di sostegno all’, di unità alla Nato e di determinazione, affinché la Russia non possa vincere questa guerra. E’ la grammatica nella quale dobbiamo restare”, aggiunge. ...

Ucraina, ecco i super missili dalla Francia Adnkronos

L'Ucraina deve quindi prima vincere il conflitto. Nel comunicato finale del summit sarà pertanto ribadito il sostegno a Kiev e dovrebbe figurare questa apertura per un'adesione agevolata, seppur nel ...