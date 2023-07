Ucraina | attacco russo a Kiev | abbattuti tutti droni

...infondate sul traffico illegale di organi in. Un terzo esempio di disinformazione con le spunte blu, visualizzato oltre un milione di volte, è un post che affermava come l'......ell', e non sono uniti su questo punto. In caso contrario, i principali alleati come Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania potrebbero impegnarsi a proteggere il Paese da un altro... o sottolineare che 'la sicurezza transatlantica sarebbe incompleta senza l''. Garanzie di ...promessa di continui aiuti militari e finanziari a Kiev per dissuadere la Russia da un nuovo...

L'Ucraina ammette per la prima volta di essere responsabile dell'attacco al ponte di Kerch in Crimea Open

L’Ucraina bussa alle porte della Nato ... Davanti a tutto questo (gaffe fortuite, sfortunate, involontarie), attacca la leader dem Elly Schlein, "quanto durerà ancora il silenzio di Meloni". Una ...Bbc verify, il progetto anti disinformazione della Bbc, ha evidenziato quattro casi di fake news promosse da abbonati all'opzione a pagamento Blue di Elon Musk ...