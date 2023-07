Ucraina | attacco Russia a Kiev | abbattuti tutti i droni

Leggi anche, Kiev: "Russi in trappola a Bakhmut" Nato, oggi il summit: il piano per avvicinare l'all'Alleanza Nato, Zelensky: "di fatto già nell'Alleanza" Nell', ha ......infondate sul traffico illegale di organi in. Un terzo esempio di disinformazione con le spunte blu, visualizzato oltre un milione di volte, è un post che affermava come l'......ell', e non sono uniti su questo punto. In caso contrario, i principali alleati come Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania potrebbero impegnarsi a proteggere il Paese da un altro

L'Ucraina ammette per la prima volta di essere responsabile dell'attacco al ponte di Kerch in Crimea Open

Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie dell’11 luglio: a poche ore dall’inizio del vertice Nato, droni russi su Kiev ed ...Dopo l'ok della Turchia all'ingresso della Svezia, ora i membri dell'Alleanza si concentreranno su finanziamenti e su un piano di difesa in caso di attacco russo ...