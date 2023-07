Tuttosport – “Pogba dice no all’Arabia | vuole restare alla Juventus”

(Di martedì 11 luglio 2023) 2023-07-11 00:40:19 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di TS: “Paulresiste alle sirene provenienti dSaudita. Il centrocampista francese“. È quanto riporta L’Equipe, secondo cui il giocatore non avrebbe alcuna intenzione di lasciare Torino durante questa sessione estiva di calciomercato. Il suo obiettivo, infatti, sarebbe quello di disputare l’Europeo 2024 con la Francia, un palcoscenico a cui difficilmente potrebbe ambire andando a ‘svernare’ in un campionato come la Saudi Pro League araba. Il nome dista monopolizzando l’attenzione dei media, dopo che si è diffusa la notizia di una ricchissima proposta proveniente dSaudita ...

Paulsembra resistere alle sirene provenienti dall'Arabia Saudita. Il centrocampista francese vuol restare alla Juventus. Lo riporta L'Equipe, secondo cui il giocatore non ha intenzione di lasciare ...La risposta dinon chiude definitivamente la porta: " Qui Oggi no, domani vediamo.. .". Seconda domanda: Al Ahli o Al Ittihad " Non lo so, vedremo ". Al momento però nessuna offerta ufficiale ...Si avvicina il momento del via per la Juventus 2023 - 2024. Domani infatti i bianconeri si raduneranno alla Continassa, dove in questa settimana hanno già inziato a lavorare, De Sciglio, Kaio Jorge e Fagioli , e sosterranno visite mediche e test atletici. Martedì comincerà il ritiro vero e proprio, come ormai d'abitudine nel centro sportivo bianconero, dove i ...

Pogba, blitz in Arabia: Juve, può dire sì a 100 milioni Tuttosport

Paul Pogba dalla Juventus all' Arabia Saudita potrebbe non essere un'operazione così scontata. Sulle tracce del centrocampista francese, reduce da una stagione stregata a Torino, si sarebbe messo l'Al ...Secondo quanto riferito da L'Equipe, il centrocampista francese avrebbe respinto le ricche offerte provenienti dalla Saudi Pro League: i dettagli ...