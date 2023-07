Turista si tuffa dal ponte a Venezia | sfiorato l' incidente con una gondola

- Ci risiamo: la 'moda'dei in canale sembrava aver perso appeal nelle ultime settimane . Ma, al primo scoppiare del caldo infernale ecco là il personaggio che siin canale mentre gli amici del suo gruppo immortalano il gesto, probabilmente con lo scopo di condividerlo su qualche piattaforma. Perché, si sa, tutto quello che si fa a Venezia comunque fa ...Complice il gran caldo non è infrequente che qualchesi tuffi nei canali, spesso da posizioni panoramiche per ricordare il momento vissuto e fare audience su TikTok o Instagram. Domenica si è ......] Cronaca La Spezia e provincia Ameglia, siin mare e si sente male: deceduto 72enne Posted on 16 Agosto 2021 16 Agosto 2021 Author Redazione E' morto nella giornata di oggi unlombardo ...

Turista si tuffa dal ponte a Venezia, sfiorato l'incidente con una ... ilGiornale.it

Venezia, turista si lancia dal ponte senza guardare e sfiora una gondola. Tragedia evitata per un soffio. I gondolieri: «Servono gli steward» ...VENEZIA - Ci risiamo: la "moda"dei tuffi in canale sembrava aver perso appeal nelle ultime settimane. Ma, al primo scoppiare del caldo infernale ecco là il personaggio che si ...